ANWB roept provinciale besturen op onveiligste wegen snel aan te pakken

In kaart gebracht

De ANWB presenteert donderdag de resultaten van een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in alle provincies. Het provinciale wegennet is in kaart gebracht aan de hand van een technische analyse van de veiligheid van de weg (weergegeven door een sterrenscore), gecombineerd met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. Welke wegen of wegtrajecten dat zijn, heeft de ANWB inzichtelijk gemaakt voor de provincies. In alle provincies zijn de afgelopen vier jaar in totaal 427 mensen overleden op een provinciale weg of fietspad.

Meer inzicht

Met de analyse verschaft de ANWB de provincie meer inzicht in de meest gevaarlijke wegen zodat deze door de nieuwe provinciebesturen snel aangepakt kunnen worden. De ANWB vraagt daarom aan deze besturen om in het collegeakkoord de ambitie op te nemen om gevaarlijke wegen de komende vier jaar veiliger te maken en hiervoor geld vrij te maken.

Gevaarlijkste wegen

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land. Slechts zes procent van onze wegen geldt als ‘provinciaal’ maar ze leiden tot éénvijfde van alle verkeersdoden. De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg. De ANWB zet zich er voor in dat iedereen veilig onderweg kan zijn. Onder andere door te pleiten voor een veilige inrichting van de weg.

Rotondes

Een onveilig ingerichte weg vergroot de kans op een ernstige afloop van een moment van afleiding of een stuurfout. Maatregelen die de veiligheid vergroten zijn bijvoorbeeld rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, verbreden van de berm of het afschermen van obstakels langs de weg.