FNV schrapt vierhonderd banen om te bezuinigen

De bezuinigingen zijn nodig omdat het ledenaantal snel terugloopt. Daarnaast vergrijst de bond en krijgen hierdoor minder inkomsten. Gepensioneerden betalen minder contributie.

Het reorganisatieplan van de vakbond is in handen van de Volkskrant. De grens van 1 miljoen leden zou in zicht komen omdat sinds 2000 het leden bestand met 170 duizend mensen in geslonken.

Eerder ontsloeg het FNV in 2002 al 350 werknemers om de begroting sluitend te krijgen. In 2017 volgden nog eens 175 mensen.