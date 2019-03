Arrestatieteam treft bij inval explosieven aan voor plofkraken

Donderdagavond heeft de politie in een Amsterdamse woning in de Bessemerstraat na een woninginval door een arrestatieteam een grote hoeveelheid materialen voor plofkraken aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdag.

Belgische autoriteiten

'De inval vond plaats op verzoek van de Belgische autoriteiten in verband met een internationaal politieonderzoek naar plofkraken. Twee mannen uit Amsterdam in de leeftijd van 56 en 35 jaar zijn aangehouden en zitten nog vast', aldus de politie.

Cobra 6

Naar aanleiding van een rechtshulpverzoek van de Belgische autoriteiten deed een arrestatieteam aan het begin van de avond een inval in de woning. In de woning trof de politie diverse materialen aan om plofkraken te kunnen plegen: dertien zogenaamde pizzaschijven met explosief materiaal, om in een geldautomaat aan te kunnen brengen, ontstekingsmechanismen en een groot aantal Cobra’s van het type 6.

Tot ontploffing gebracht

In verband met deze vondst is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse gekomen om het pand te doorzoeken. Vijf pizzaschijven stonden op scherp en zijn in het Westelijk Havengebied door de EOD tot ontploffing gebracht. In 1 pizzaschijf zit 400 tot 500 gram flitspoeder en heeft een enorm vernietigende kracht. Dat is wel gebleken bij eerdere plofkraken.

Kracht van handgranaat

Twee Cobra’s hebben de kracht van 1 handgranaat en met name door de grote hoeveelheid aangetroffen Cobra’s was er in de woning een groot gevaar voor de omgeving aanwezig. De EOD heeft de woning veilig kunnen ontdoen van dit explosieve materiaal. De 56-jarige gezochte man - die zich in eerste instantie in de woning bevond - is na het verlaten van de woning in een winkel aangehouden. De 35-jarige bewoner van het pand is in de woning aangehouden.

Internationaal onderzoek

De Amsterdamse recherche onderzoekt of de aangehouden verdachten en de aangetroffen goederen in verband kunnen worden gebracht in verband met de recente plofkraken in Amsterdam en Uithoorn. Deze aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig onderzoek naar de 56-jarige verdachte in nauwe samenwerking tussen de politie in België en Nederland.