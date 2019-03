'Oud-leden hofstadgroep zamelden geld in voor IS-bruiden'

Twee veroordeelden oud-Hofstadgroepleden Samir A. en Bilal L. hebben mogelijk geld ingezameld voor vrouwen en kinderen in IS-gebied.

Met dat geld zouden vrouwen en kinderen moeten kunnen ontsnappen uit het IS-gebied. Dat melden De Telegraaf en NRC zaterdag. Beide kranten hadden een gesprek met Samir A. en Bilal L. Verder baseren ze zich op inlichtingenbronnen en betrokkenen. Het is onduidelijk of de beide mannen geld in het kalifaat hebben weten te krijgen. Geldtransacties naar IS-gebied brengen wordt gezien als een terreurdaad.

Zowel NRC als De Telegraaf meldt dat het geld via tussenpersonen ondergronds naar het kalifaat zou zijn doorgesluisd. Opsporingsbronnen zeggen tegen NRC dat de inzamelingsactie "niet in beeld" was bij het Openbaar Ministerie. Een bron van De Telegraaf zegt dat tien vrouwen met kinderen zouden zijn geholpen met duizenden euro's, maar dat wordt niet bevestigd door Nederlandse autoriteiten.

Eind vorig jaar kwam de zus van Bilal L. samen met naar dochtertje om het leven bij een bombardement op het toenmalige IS-bolwerk Hajin. Tegen De Telegraaf en ook tegenover de politie liet L. toen weten dat hij voor die tijd had geprobeerd zijn zus en nichtje daar weg te krijgen. Bilal L. zou na de dood van zijn zus en nichtje hebben besloten zich in te zetten voor anderen in het IS-gebied.