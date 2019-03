Kermis Rijswijk gesloten na ongeregeldheden

Bij de politie kwam op vrijdagavond rond 20.00 uur de melding binnen dat meerdere jongeren met elkaar slaags waren geraakt op de kermis in Rijswijk. 'Deze ongeregeldheden zorgden ervoor dat de kermis op last van de burgemeester vroegtijdig moest worden afgebroken', zo meldt de politie zaterdag.

Vechtpartijtjes en vernielingen

Op de kermis raakten gisteravond meerdere groepjes jongeren slaags met elkaar. Rond 21.30 uur werd besloten de kermis voortijdig te sluiten en de aanwezigen het kermisterrein af te sturen. Enkele jongeren brachten in de nabije omgeving van de kermis vernielingen aan.

Oproep getuigen

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van de ongeregeldheden op de kermis of de vernielingen die na afloop in de omgeving plaatsvonden.