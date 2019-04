Motorrijder rijdt met 115 km p/u met twee kinderen achterop over Bosdreef in Rotterdam

Agenten hebben zondagmorgen een motorrijder aan de kant gezet omdat hij met 115 km per uur en twee kinderen achterop over de Bosdreef reed.

De 42-jarige man reed iets voor 9 uur op de Bosdreef in Rotterdam langs agenten op zijn driewiel motor met 115 km per uur (na correctie) waar 70 km is toegestaan. Op een motor mag een persoon achterop zitten echter hij had zijn beiden kinderen van 13 en 9 jaar achterop zitten.



Levensgevaarlijk

De kinderen en vader droegen een joggingpak in plaats van beschermende kleding. Het meisje had bovendien een niet goedgekeurde helm op wat bovendien nog eens veel te groot was. “De helm kon je bij wijze van ronddraaien op haar hoofd. Zelfs met gesloten kinband kon je helm zo afdoen zonder de kinband te openen. Echt levensgevaarlijk” aldus de agent die de man aan de kant zette.



Bekeuringen

De man kon ook geen rijbewijs tonen en reageerde vol onbegrip over het feit agenten hem aanspraken. Hij vond het allemaal complete onzin. Dat vonden agenten duidelijk niet. De man bracht niet alleen de omgeving in gevaar maar ook zichzelf en zijn eigen kinderen. Hij kreeg bekeuringen voor het niet tonen van het rijbewijs, te hard rijden en met drie personen om de motor.