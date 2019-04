OM eist 9 jaar cel en tbs voor doodsteken 34-jarige partner

Veel geweld in relatie

Het leven van de 34-jarige vrouw is op zeer grove en schokkende wijze beëindigd, stelde de officier van justitie in haar requisitoir. De twee hadden een relatie waarin vaker sprake was van geweld. In 2009 had er ook al een steekincident plaats. De verdachte is ook al eerder veroordeeld voor mishandelingen, waaronder twee keer voor mishandeling van het 34-jarige slachtoffer.

Niet alles verteld

De officier vermoedt dat deze mishandelingen ‘nog maar het topje van de ijsberg’ zijn geweest. “Uit verklaringen van getuigen blijkt dat de vrouw niet alles vertelde om haar partner niet verder in de problemen te brengen. Ook aan de hulpverlening liet zij weinig los over wat er zich achter de schermen afspeelde.”

'Geïsoleerd leven'

De man en vrouw leidden een geïsoleerd leven, volgens de officier. De vrouw deed alles voor de verdachte - ze verzorgde hem en deed het huishouden. Hij had zich in afzondering teruggetrokken in de slaapkamer.

Pieter Baan Centrum

Het OM acht een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging op zijn plaats. De verdachte heeft bekend dat hij heeft gestoken, maar zegt zich van het steken en de aanleiding niets meer te kunnen herinneren. Volgens de officier is het uitgesloten dat er iemand anders in de woning is geweest. De man heeft zelf 112 gebeld en gezegd dat hij zijn vrouw had gestoken. In het Pieter Baan Centrum (PBC) zijn meerdere stoornissen geconstateerd. Het PBC adviseerde tbs met dwangverpleging. De officier heeft dit advies overgenomen.