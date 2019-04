OM: 'Rotterdamse jihadist bereidde grote aanslag voor'

Staafbommen

Naast de aangetroffen munitie en het zware vuurwerk zijn bij verdachte 239 jihad- en ISIS-filmpjes aangetroffen. Ook had hij een instructievideo in het bezit waarop te zien was hoe je staafbommen maakt.

Te lage straf

Het OM ging in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Rotterdam van 2 november 2017. Zij hadden verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Het OM was het niet eens met de strafmaat, omdat de officier van justitie gezien de ernst van de feiten acht jaar celstraf had geëist.

Grote aanslag

De officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), is daarover duidelijk in zijn requisitoir. “We hebben het hier over een potentiële aanslag waarvoor de Kalasjnikov al klaar stond en waarvoor de munitie – deels pantser doorborend - klaar lag. Daarnaast waren de handleidingen in huis en documenten waarin werd uitgelegd hoe de ongelovigen en de Hollanders gedood moesten worden. Dan ben ik er van overtuigd dat in samenhang met de ambtsberichten van de AIVD en de afgeluisterde gesprekken wij aan een grote aanslag zijn ontkomen.”

Kalifaat

De AG wijst op het feit dat verdachte actief was op het moment dat het zogenaamde kalifaat van ISIS op zijn hoogtepunt was. “Tegelijkertijd zijn ook diverse grote aanslagen gepleegd met veel doden en gewonden in Europa tot gevolg. Dat allemaal door en namens ISIS.” Het gerechtshof in Den Haag doet over twee weken uitspraak.