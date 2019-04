'Aantal meldingen kinderporno verdubbeld in 2018'

Vorig jaar bekeken medewerkers van het meldpunt meer dan 220.000 links. In ruim 163.000 gevallen, 73 procent, bleek er sprake van strafbaar materiaal zoals afbeeldingen van kindermisbruik. Dit schrijft het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), waar het meldpunt deel van uit maakt, in een jaarverslag. Van het strafbare materiaal werd in 2018 bijna 70 procent gehost via een Nederlandse computer.