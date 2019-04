EOD-robot onderzoekt mysterieus gegraven gangenstelsel onder woningen

Na klachten van omwonenden over een onverklaarbare kleilucht in de Utrechtse woningen aan de Jan Pieterszoon Coenstraat is een mysterieus gegraven gangenstelsel ontdekt. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Vreemde 'kleiachtige' lucht

De politie heeft dinsdagmiddag een gangenstelsel onder een aantal woningen een de Jan Pieterszoon Coenstraat in de Utrechtse wijk Lombok. De politie kreeg meldingen van een vreemde kleiachtige lucht en ging op onderzoek uit. Onder de woningen werd een gegraven gangenstelsel ontdekt waarvan de politie op dit moment nog niet kan zeggen waarvoor het bedoeld is.

EOD-robot

Omdat het gangenstelsel gevaarlijk is en mogelijk kan instorten is het voor de politiemensen niet verantwoord om er zelf in te gaan kruipen. Daarom heeft de politie de hulp van de Explosieven Opruimings Dienst van Defensie (EODD) ingeroepen die een klein speciaal verkenningsvoertuig op rupsbanden heeft voorzien van camera en licht. De politie hoopt zo samen met Defensie er achter te komen waar het gangenstelsel naar toe leidt en wat de bedoeling er van is.

Update 15.15 uur

In het ondergrondse gangenstelsel bleek water te staan waardoor het voor de robot van de EOD niet mogelijk was om deze te onderzoeken. 'De brandweer heeft daarom eerst het water weggepompt. De EOD-robot is vervolgens begonnen met de inspectie van het gangenstelsel', zo laat de politie weten.