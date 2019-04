'Patholoog' loog over zijn beroep en blijkt oplichter

De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag een 58-jarige man uit Bennekom veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar. 'De man deed zich tussen 2013 en 2015 voor als forensisch arts en patholoog. Met zijn oplichterspraktijken probeerde hij niet alleen die functie te bemachtigen, maar is hij ook daadwerkelijk aan het werk gegaan op de rampplekken van vliegtuigongelukken in Namibië en Frankrijk', zo meldt de rechtbank.

Diploma

De man is opgeleid tot obductie-assistent: de rechterhand van een patholoog, maar deed zich voor alsof hij zelf een forensisch arts of patholoog was. In die hoedanigheid was hij gastdocent en examinator bij de Politieacademie en ook bij de GGD deed hij zich voor als forensisch arts. De Politieacademie heeft hem meerdere keren verzocht om zijn diploma op te sturen.

Bloeddruk meten

Na diverse smoesjes heeft de man zelf een diploma van de Universiteit van Amsterdam in elkaar geknutseld. Ook is hij door Kenyon - een internationale organisatie – uitgezonden naar de twee rampplekken waar hij werkzaamheden verrichtte die bij uitstek zijn voorbehouden aan forensisch artsen en pathologen. Zijn bedrog kwam uit toen bij de GGD bleek dat hij niet in staat was om de bloeddruk bij een patiënt te meten.

Strafmaat

Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat zij geholpen en voorgelicht worden door personen met kennis, kunde en de juiste bevoegdheid. De man heeft dit vertrouwen op ernstige wijze beschaamd, zo oordeelt de rechtbank. Hij heeft zich telkens laten leiden door zijn zucht naar geldelijk gewin en het verkrijgen van aanzien.

Voorwaardelijke straf

Als stok achter de deur legt de rechtbank ook een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op. Indien de man opnieuw in de fout gaat moet hij die straf alsnog uitzitten. De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf onder andere gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. Ook is er rekening gehouden met het feit dat het proces te lang heeft geduurd, waardoor de zogenoemde redelijke termijn is overschreden. Mede daarom wijkt de eis af van de officier van justitie.