Fietshelmen voor schoolkinderen

Samen met de Edwin van der Sar Foundation zal de ANWB het komende jaar 13.000 fietshelmen verspreiden onder schoolkinderen van de groepen 3 en 4. Een verkeerseducatieprogramma van ANWB Streetwise is een belangrijk onderdeel van de campagne.

Onder jonge, onervaren fietsers neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Aanleiding voor de Edwin van der Sar Foundation en de ANWB om in actie te komen. Vanmorgen gaven Frits van Bruggen en Edwin van der Sar het startschot voor de campagne ‘veilig fietsen naar school’. De kinderen van de Doetinchemse basisschool Hogenkamp kregen na hun verkeersles een fietshelm, nog 13.000 andere kinderen in de provincies Gelderland en Overijssel zullen volgen. Als het initiatief succesvol is, krijgt het een landelijk vervolg.