Bestuurder aangehouden na aanrijding

Woensdagavond heeft er wederom een aanrijding plaats gevonden op wat inmiddels een berucht kruispunt is geworden: de Zwanensingel met de Zwaluwenlaan. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse voor een van de bestuurders.

Bij de aanrijding waren twee auto’s betrokken. Die hebben er een behoorlijke schade aan overgehouden. Bij de bestuurders werd een alcoholtest uitgevoerd hierbij bleek de gewonde bestuurder teveel aan alcohol te hebben genuttigd. De bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, een agent reed mee. Na de behandeling zal hij aangehouden worden voor het rijden onder invloed. Het verkeer richting Schiedam was flink gehinderd, er kwam een extra politieteam ter plaatse om het verkeer te regelen. Al enige tijd klinkt de roep om een rotonde bij deze verkeersader. Twee weken geleden werd een ontwerp gepresenteerd.