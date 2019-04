Leverancier van 'drugs op bestelling’ aangehouden

Halverwege januari 2019 troffen de bewoners van de Professor Verbernelaan in hun brievenbus een wel hele opvallende brief. In die brief bood een verkoper drugs te koop aan, er stond een prijslijst in van verschillende soorten harddrugs met een mobiel telefoonnummer. De politie werd gewaarschuwd die een onderzoek startte. Later bleken er bij nog meer woningen een soortgelijke brief te zijn bezorgd.

Onderzoek

Al snel kon de recherche achter de identiteit van een verdachte komen. Tijdens het onderzoek bleek dat de verdachte niet allen werkte en er nog een verdachte bij betrokken zou zijn. Omdat op dat moment het voorval uitgebreid in de media genoemd werd liep het onderzoek enige vertraging op omdat de mogelijkheid bestond dat de verdachten zouden stoppen met hun werkzaamheden als drugsbezorger. Maar op woensdag 3 april 2019 kon het onderzoek tot een eind gebracht worden. Eerst werden enkele mogelijke kopers verhoord. Ze verklaarden inderdaad drugs te hebben afgenomen. Dat was genoeg aanleiding om de twee mannen aan te houden, een 26 en een 27-jarige Tilburger. De woningen van beide mannen werd doorzocht en er werd een hoeveelheid verschillende soorten harddrugs aangetroffen. Beide mannen zijn ingesloten aan het bureau. De gemeente zal op de hoogte gebracht worden onze bevindingen en kan eventueel bestuurlijke maatregelen nemen.