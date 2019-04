Voorarrest Gökmen T. opnieuw verlengd

De 37-jarige Gökmen T. die verdacht wordt van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met de maximale termijn van 90 dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

Voorarrest

Eerder bepaalde de rechter-commissaris dat de man 14 dagen langer vast moest blijven zitten. Het Openbaar Ministerie verzocht de rechtbank vandaag om het voorarrest van de man met 90 dagen te verlengen. Deze zittingen worden achter gesloten deuren behandeld. De raadkamer van de rechtbank oordeelde vandaag dat de man vast moet blijven zitten tot de eerste zitting.

Drie strafbare feiten

De eerstvolgende zitting is een zogenoemde pro-formazitting, dit is een openbare zitting. Als een verdachte in voorarrest zit, moet zijn zaak binnen 3 maanden aan de strafrechter worden voorgelegd. Tijdens de pro-formazitting wordt onder andere de stand van het onderzoek en het voorarrest besproken. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. De man wordt verdacht van drie strafbare feiten: moord of doodslag op meerdere personen met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.