Geërgerde man sleurt vrouw uit auto en grijpt haar bij de keel

De politie heeft donderdagmiddag in Steenbergen een 56–jarige man op de Wouwsestraat aangehouden nadat hij een 20-jarige vrouw uit haar auto had gesleurd en mishandeld. 'De man zou zich geërgerd hebben aan haar parkeergedrag', zo laat de politie vrijdag weten.

Bij de keel gegrepen

Omstreeks 17.10 uur wordt bij de politie een melding ontvangen over een conflict naar aanleiding van een parkeerprobleem. Een 20–jarige vrouw is door de verdachte uit haar auto gesleurd en bij haar keel gegrepen. De man ergert zich al langere tijd aan foutparkeerders in de straat.

Bezoek aan winkel

Nadat het slachtoffer haar auto heeft geparkeerd voor een kort bezoek aan een nabijgelegen winkel gaat de man op gewelddadige wijze tot actie over. Hij sleurt de vrouw uit de auto en pakt haar rond haar nek vast. De verdachte is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Daarna is hij weer vrijgelaten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De zaak is nog in onderzoek.