Verdachten kindermisbruik in Filipijnen aangehouden

De kinderen, in de leeftijd van 2 tot 17 jaar, werden aangeboden voor online seksueel misbruik. Kopers konden via chatgesprekken aangeven wat zij wilden zien, spraken een prijs af en konden het misbruik vervolgens via de webcam rechtstreeks bekijken. Alle beschikbare informatie over de kopers wordt gedeeld met de landen waar zij vandaan komen. De kinderen zijn opgevangen door de Filipijnse autoriteiten. De verdachten, allen vrouwen, zitten vast.

Politie-liaison

De Filipijnse politie werd bij in totaal drie verschillende onderzoeken begeleid door de Nederlandse politie-liaison in Manilla. Hij is speciaal voor de bestrijding van kindersekstoerisme naar de Filipijnen uitgezonden. Behalve de Nederlandse politieliaison speelden ook politiemensen uit andere landen een rol, evenals Justice Mission (IJM). Deze organisatie strijdt wereldwijd tegen slavernij, zoals misbruik van kinderen voor cyberseks, gedwongen arbeid en handel in kinderen voor de seksindustrie.

Succes

Het is de derde keer in een jaar tijd dat de Nederlandse en de Filipijnse politie en IJM gezamenlijk succes boeken in de strijd tegen kindersekstoerisme en online seksueel kindermisbruik. Dankzij informatie uit een Nederlands kinderporno-onderzoek konden in december twee kinderen uit een misbruiksituatie worden bevrijd. Een 34-jarige Filipijnse man, die de kinderen aanbood, werd aangehouden.

In juni vorig jaar begeleidde de Nederlandse politie-liaison vijf onderzoeken. Daardoor konden achttien kinderen in het Aziatische land uit misbruiksituaties worden gehaald. Ook deze kinderen, van wie de jongste 5 maanden oud, werden aangeboden voor online seksueel misbruik.