Gesnapte beller rijdt agente op fiets aan

Afgelopen donderdagmiddag is een 19-jarige man in Zoetermeer met zijn bestelbusje opzettelijk ingereden op een agente waarbij ze licht gewond raakte. 'Het incident vond rond 15.15 uur plaats op de Eerste Stationsstraat. De man is aangehouden en wordt verdacht van poging tot doodslag', zo meldt de politie vrijdagmiddag.