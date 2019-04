Brandweermannen verduisteren gevonden ring

In Amsterdam zijn opnieuw twee brandweermannen in aanraking gekomen met justitie. Volgens Het Parool zou het nu gaan om het achtoverdrukken van een ring en het verkopen hiervan.

De ring was gevonden tijdens een duikoefening op de bodem van een zwembad. Gehuld in hun brandweerkleding ging het tweetal naar een juwelier om de ring te verkopen. Nadat zij volgen hen een te karig bod kregen, zeiden ze dat de opbrengst naar de brandwondenstichting ging. Uiteindelijk staken de brandweerlieden het geld in hun eigen zak.

Beide brandweermannen hebben door het Openbaar Minister een schikking aangeboden gekregen van 400 euro. Dit voor verduistering in vereniging. Eén van de brand mannen heeft inmiddels betaald.

In januari was er al een schorsing van een brandweerman die in uniform 150 euro had gestolen van een bejaarde vrouw. Deze was in haar scootmobiel boodschappen aan het doen in een supermarkt aan de Sloterkade.