Zondag zon tot wel 20 graden

Het zomerse lenteweer dat vandaag was voorspelt, is uitgebleven door de dichte bewolking. Gelukkig wordt het morgen dan echt beter.

Komende nacht zijn er vooral in het zuiden en westen wolkenvelden en daar is een lokale bui mogelijk. Elders zijn er brede opklaringen en blijft het droog. De noordoostelijke wind is zwak tot matig en de temperatuur daalt naar circa 8°C.

Morgen overdag verdwijnen de wolkenvelden ook in het zuiden en westen en wordt het vrijwel overal zonnig. In het uiterste zuiden neemt de bewolking later in de middag en avond weer toe en is een enkele bui mogelijk. De temperatuur loopt op veel plaatsen op naar 19 à 20°C. Op de Wadden blijft de temperatuur bij een graad of 15 steken. De wind is overwegend matig vanuit oost tot noordoost.