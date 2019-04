Verdachte van overval snel aangehouden

Na de overval ging de verdachte er vandoor in een zwarte Volkswagen Caddy in de richting van Eext. Niet veel later kon de verdachte worden aangehouden door de politie. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau en zal later gehoord worden. Het is niet duidelijk of er iets buitgemaakt is tijdens de overval.