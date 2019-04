Recordbedrag van ruim 1,8 miljoen euro voor Spieren voor Spieren

Het prestigieuze gala werd gepresenteerd door Dione de Graaff en vond plaats in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Op het gala waren vele prominenten aanwezig uit het bedrijfsleven en de sportwereld, zoals de hoofdambassadeur van Spieren voor Spieren Sven Kramer en ere-ambassadeurs Truus en Louis van Gaal en beschermheer Ronald de Boer.

Traditiegetrouw organiseren goede doelen veilingen. Echter, tot grote verrassing van de gasten, had Spieren voor Spieren een vernieuwend fondsenwervend concept gekozen, waarbij iedereen kon winnen. Aanwezigen maakten kans op spectaculaire prijzen, waaronder een schaatsclinic van Sven Kramer, een helikoptervlucht met Danny Blind, golfen met Marco van Basten, een ontmoeting met Max Verstappen of een plek in de ploegleidersauto van Jumbo Visma tijdens een etappe van de Tour de France. Misschien wel de mooiste prijs van de loterij was een verblijf met 10 gasten op een super de luxe jacht. De geslaagde avond was mede te danken aan de optredens van Trijntje Oosterhuis en Ali B.

Spieren voor Spieren

In Nederland leiden 20.000 kinderen aan een spierziekte. Sporters begrijpen als geen ander het belang van goed werkende spieren. Het motto van Spieren voor Spieren is dan ook “gezonde spieren voor zieke spieren”. Mensen die in actie komen voor Spieren voor Spieren organiseren fondsenwervende acties die vaak een link hebben met sport. Denk aan hardloopevenementen, zwemtochten maar ook spinningmarathons. Geld dat is opgehaald wordt besteed aan het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC Utrecht. Hier kunnen kinderen terecht voor de beste diagnose, behandeling en zorg. In de afgelopen 10 jaar zijn hier ruim 4.000 kinderen met een spierziekte geholpen. Spieren voor Spieren financiert tevens wetenschappelijk onderzoek met als doel; alle spierziekten bij kinderen verslaan.