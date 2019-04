Minder hennepkwekerijen ontmanteld

Werden er in 2017 nog 4670 kwekerijen ontdekt, in 2018 waren dat er 3913. In de Eenheid Noord-Nederland nam het aantal ontmantelde kwekerijen juist toe: van 404 in 2017 tot 436 vorig jaar.

‘Het aantal opgerolde kwekerijen loopt al een aantal jaren terug’, reageert John Jespers, landelijk hennepcoördinator. ‘Ter illustratie: in 2014 ontmantelden we er nog 6006.’ Er zijn vermoedelijk meerdere redenen voor de afname. Jespers vermoedt dat het onder meer te maken heeft met de prioriteiten van de lokale driehoeken (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie). ‘Elke driehoek heeft te maken met een scala aan misdrijven. Zij moet – onder meer op basis van capaciteit – keuzes maken welke zaken worden opgepakt en welke niet.’

Tips

Ook is een daling van het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem te zien. Ten opzichte van 2017 kwamen daar vorig jaar 21 procent minder meldingen over hennepplantages binnen. De teller bleef vorig jaar steken op 4529 tips.

Risico’s

Hennepkwekerijen blijven een probleem, stelt Jespers. Niet alleen vanwege de zware, georganiseerde criminaliteit die er achter schuilgaat, maar ook vanwege de risico’s op bijvoorbeeld brand. Als hennepcoördinator hoopt hij daarom dat het aantal ontmantelde kwekerijen volgend jaar weer toeneemt. ‘Het aanpakken van drugscriminaliteit – en dus ook hennepteelt – krijgt in het kader van ondermijning steeds meer prioriteit.'

Uitbreiding naar buitenland

De daling van het aantal ontmantelde kwekerijen betekent volgens Jespers níet dat er minder kwekerijen zijn. ‘We zien wel een trend dat Nederlandse hennepkwekers plantages in het buitenland oprichten. Maar ik zie dat niet als een verplaatsing. Het is meer een uitbreiding.’

Noord-Nederland

Afgezet tegen de daling elders, is de toename van het aantal ontmantelde kwekerijen in de Eenheid Noord-Nederland opvallend. Het ontbreekt hier volgens Jespers aan een eenduidige verklaring: ‘Mogelijk hangt de toename van het aantal ontmantelde plantages samen met een speciaal hennepteam.’

Samenwerking

Bij de aanpak van hennep trekt de politie samen op met andere partners, zoals lokaal bestuur, energiemaatschappijen en het Openbaar Ministerie. Het melden van vermoeden van hennepkwekerijen blijft onverminderd belangrijk en de politie roept burgers op dat dan ook zoveel mogelijk te blijven doen.