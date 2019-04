Celstraffen voor levering AK-47 munitie aan Franse terroristen

De rechtbank Rotterdam heeft maandag uitspraak gedaan tegen vijf verdachten in strafzaken in het onderzoek 26Johnsoncity waarbij in 2016 in een woning in Rotterdam meer dan 3.500 patronen zijn aangetroffen voor AK47 aanvalsgeweren en voor pistolen. Dit meldt de rechtbank maandag.

Tussenpersonen

'Twee verdachten worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen en twaalf maanden. De rechtbank heeft bewezen geacht dat zij als tussenpersonen betrokken zijn geweest bij de levering van de munitie. Drie andere verdachten worden vrijgesproken. Tegen hen waren wel aanwijzingen van betrokkenheid bij de levering van de munitie, maar niet genoeg om tot een veroordeling te komen. Eerder sprak de rechtbank al een verdachte vrij', aldus de rechtbank.

Voorbereiden terreuraanslag

In maart 2016 heeft de politie tijdens het onderzoek 26Johnsoncity in een woning in Rotterdam meer dan 3.500 patronen gevonden voor AK47 aanvalsgeweren en voor pistolen. Deze patronen waren geleverd aan twee Franse onderdanen, die naar het oordeel van de rechtbank een terroristische aanslag voorbereidden. Een van deze twee mannen is in Frankrijk aangehouden, de ander is door Nederland aan Frankrijk overgeleverd.

Kelderbox

De politie had de munitie gevonden in een kelderbox bij de woning van de verdachte die al eerder werd vrijgesproken. De beide Franse onderdanen hadden bij hem gelogeerd en tassen met munitie in de kelderbox gezet. Zij hebben allebei verklaard dat zij misbruik hadden gemaakt van de gastvrijheid van deze verdachte. De officier van justitie vroeg de rechtbank om de verdachte vrij te spreken. De rechtbank sprak de verdachte vrij.