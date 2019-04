Sportvliegtuigje belandt boven in boom in Hilversum

Maandagmiddag is in Hilversum even voor 13.00 uur een eenmotorig sportvliegtuigje naar beneden gestort. Dit meldt de brandweer maandagmiddag.

Melding

OM 12.52 uur kreeg de brandweer Gooi- en Vechtstreek een melding van een vliegtuigongeval aan de Noodweg bij Vliegveld Hilversum. Een eenmotorig vliegtuigje kreeg mogelijk te kampen met motorproblemen en stortte vervolgens naar beneden. Het vliegtuigje klapte echter niet op de grond maar kwam boven in een boom terecht op een hoogte van ongeveer 10 meter.

Brandstoflekkage

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de twee inzittenden van het toestel, een vlieginstructeur en zijn leerling, te redden. Het vliegtuigje kwam in een boom terecht op het terrein van de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Uit het vliegtuigje lekte brandstof maar er was geen sprake van brand. Een speciaal Hoogte Reddings Team van de brandweer uit Utrecht werd ingezet om de twee inzittenden te kunnen bevrijden. De brandweer heeft het vliegtuigje gezekerd zodat het niet naar beneden kon vallen. De beide inzittenden waren volgens de brandweer goed aanspreekbaar.

Update 14.30 uur

Rond 14.30 uur is het gelukt om de twee inzittenden uit het vliegtuigje te bevrijden en ze veilig aan de grond te krijgen. Over de precieze oorzaak van het ongeval is op dit moment niet meer bekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.