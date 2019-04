Tientallen tips en ook namen genoemd in onderzoek bedreigingen windmolenparken

In het onderzoek naar de bedreigingen aan het adres van ondernemingen die windmolenparken willen bouwen in Groningen en Drenthe heeft de politie inmiddels al bijna 30 tips binnengekregen. 'Er zijn mensen die meedenken over het onderzoek maar er worden ook namen genoemd van mensen die mogelijk iets met de bedreigingen te maken hebben. Het team analyseert alle tips en gaat verder met het onderzoek', zo heeft de politie laten weten.