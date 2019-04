Jongerenbeweging: prostitutiebezoek moet strafbaar worden

Het gaat om een burgerinitiatief van jongerenbeweging Exxposes. Ze vinden dat seks kopen strafbaar moet worden in Niderland. Met deze actie proberen zij het debat over het prostitutiebeleid aan te jagen. Woensdag zal Exxposes de handtekeningen naar de Tweede Kamer brengen. Dit schrijft de Volkskrant dinsdag. Campagneleider Willemijn de Jong tegen de krant: 'Door prostitutie legaal te verklaren, normaliseert de overheid dat mensen seks kopen. De huidige wetgeving staat dat toe.'

De politiek onafhankelijke en christelijk geïnspireerde jongerenbeweging Exxpose is voortgekomen uit een in 2012 opgericht blog over vooroordelen omtrent prostitutie. Een documentaire van Al Jazieera, waarin Nederland fel werd bekritiseerd om zijn postitutiebeleid was de aanleiding om Exxpose op te richten. Volgens de Arabische nieuwszender is Nederland sinds het VOC-tijdperk op het gebied van mensenhandel niets opgeschoten.