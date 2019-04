Leiden-Schiphol en Amsterdam-Lelystad: veel minder treinen

Vanochtend is een bovenleiding defect geraakt bij Weesp. Dit in combinatie met de omvangrijke werkzaamheden bij Leiden heeft helaas tot gevolg dat zeer weinig treinen kunnen rijden tussen Leiden en Schiphol en tussen Amsterdam en Lelystad, zo meldt de NS op de website.

De NS adviseert de reis indien mogelijk uit te stellen of gebruik te maken van alternatief vervoer. Reizigers die al onderweg zijn, moeten de berichten op de stations goed in de gaten voor een zo actueel mogelijk reisadvies. Reizigers vanuit Leiden en Den Haag raadt de NS aan zoveel mogelijk via Utrecht Centraal om te reizen.

Reizigers moeten daarnaast ook rekening houden met extra drukte in de trein en een langere reistijd. De verwachting is dat dit in elk geval tot 17.00 uur duurt. De reisinformatie wordt op dit moment elke twee uur vooruit bijgewerkt. Maak gebruik van de 9292 reisplanner in verband met een storing aan de NS reisplanner.

Het treinverkeer van en naar Leiden Centraal is deze weken al ernstig verstoord door geplande werkzaamheden. Er rijden geen treinen van Leiden naar Den Haag HS, wat veel overlast veroorzaakt.