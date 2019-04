Auto vliegt uit de bocht, bestuurder werd vermoedelijk onwel

Op de Sperwerlaan in Bilthoven is woensdagochtend een automobilist uit de bocht gevlogen.

De bestuurder die vermoedelijk onwel was geworden, raakte eerst een lantaarnpaal en kwam daarna tot stilstand in de bosjes. De automobilist is voor controle naar een ziekenhuis overgebracht.

Zowel de lantaarnpaal als de auto raakte flink beschadigd.