Bus botst tegen boom na aanval door passagier

Een lijnbus van de RET is woensdagochtend op de Stadhoudersweg in Rotterdam tegen een boom gebotst nadat een passagier de buschauffeur aanviel.

Medepassagiers hielden de aanvaller in bedwang tot de politie kwam. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De boom is uit de grond gereden en de bus heeft schade opgelopen door de botsing.