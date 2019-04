Utrechter (25) klimt via balkons op dak na politiecontrole

Rijontzegging

Op dinsdag 9 april controleerden agenten rond 16.50 uur een personenauto. Bij controle van de 25-jarige Utrechter bleek dat hij de auto bestuurde tijdens een rijontzegging en zijn rijbewijs nog niet had ingeleverd bij het CBR. Tijdens het gesprek ontwaarden agenten een kleine hoeveelheid hennep waarop besloten werd de auto nader te bekijken op grond van de Opiumwet.

Op de vlucht

Dit bleek geen onverstandige keuze te zijn want in de auto werd een zak met henneptoppen ontdekt. De verdachte bleek ook in het bezit te zijn van meerdere telefoons en een hoeveelheid contant geld. Om aan een naderende arrestatie te ontkomen koos hij gelijk het hazenpad. Op zijn hielen gezeten door de agenten zocht de verdachte het hoger op, door via een aantal balkons, op het dak van een woning te klimmen.

Arrestatie en inbeslagname

De omgeving werd hierna afgezet en de brandweer kwam ter plaatse. Na een gesprek besloot de Utrechter zelfstandig naar beneden te komen en werd hij in de boeien geslagen. Het rijbewijs bleek in zijn bezit en werd in beslag genomen. Ook de zak met henneptoppen, het geld en de telefoons werden van hem afgenomen. De verdachte is ingesloten en wordt nader verhoord.