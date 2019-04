Illegale vondsten gedaan bij integrale controle bedrijventerrein Nijmegen

Daarbij zijn een plantage met ruim 200 hennepplanten, voorbereidingen voor het starten van een hennepkwekerij en diverse vaten met afval van de productie van synthetische drugs gevonden. Er is vermogensfraude geconstateerd op het stroomnet en er zijn twee illegale aansluitingen aangetroffen. Ook is illegale bewoning geconstateerd.

Burgemeester Bruls is tevreden over het verloop van de integrale controle: “Het moet duidelijk zijn dat overtredingen niet getolereerd worden en dat er handhavend wordt opgetreden. Dat hebben wij vandaag laten zien. Uiteraard is het goed dat wij kunnen optreden tegen illegale zaken die we constateren. Ook voor ondernemers die zich wél aan de regels houden is het belangrijk te merken dat ondermijnende activiteiten niet worden getolereerd. Dergelijke controles zullen we vaker gaan houden.”