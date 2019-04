Half miljoen sigaretten gevonden

Agenten hielden daar direct na de melding twee personen aan die wilden ontvluchten. In een kelderbox lagen sigaretten en tabak. In een personenauto van de twee verdachten vond de politie geld. Bij onderzoek in twee woningen hielden politiemensen nog twee personen aan en vonden daar nepkleding en nog meer sigaretten en geld. In totaal gaat het om ruim 500.000 sigaretten en ongeveer 13.000 euro aan contant geld.

Herkomst sigaretten

De politie verricht nu onderzoek naar de herkomst van de sigaretten waar in ieder geval geen accijnzen op zijn betaald. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de douane. De aangehouden verdachten zijn drie mannen van 25, 29 en 33 jaar en een vrouw van 26 jaar. Drie komen uit Dordrecht en een uit Voorburg.