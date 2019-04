Blokhuis: 1000 watertappunten op schoolpleinen

Water drinken en snel door sporten

“Met 1000 watertaps op schoolpleinen die ook na schooltijd beschikbaar zijn voor de buurt maken we een mooie concrete stap vooruit in het terugdringen van overgewicht. Veel schoolpleinen worden ook na schooltijd gebruikt om te spelen en te sporten. Met een watertap wordt het voor spelende kinderen veel aantrekkelijker om daar water te drinken en dan snel door te voetballen. In plaats van naar de supermarkt te gaan voor een blikje.”

Twee miljoen euro

De subsidieregeling gaat in de loop van mei open en duurt twee jaar. In totaal is er 2 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat het tot zo’n 1000 watertappunten leidt. Maar het kunnen er ook meer worden.

Scholen in het primair onderwijs krijgen driekwart van de kosten vergoed. Het overige deel moeten scholen zelf vergoeden. Gemeenten of bijvoorbeeld buurtverenigingen kunnen dat natuurlijk ook voor hun rekening nemen. Want een hele straat of buurt heeft iets aan een openbare watertap.

Zo eenvoudig mogelijk

Het programma Gezonde School en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gaan het praktisch uitvoeren. Zo eenvoudig mogelijk, zodat het voor scholen zo weinig mogelijk administratieve lasten oplevert.