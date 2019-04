Drie verdachten voor schietincident Wapenstraat

Op woensdag 27 februari is er door een aantal mannen op elkaar geschoten in de Wapenstraat. Meteen daarna is er iemand aangehouden. Al eerder hielden rechercheurs een tweede verdachte aan en afgelopen dinsdag een derde. Naar de vierde wordt nog gezocht.

Het was ongeveer 16.30 uur die woensdagmiddag toen er een groepje mannen begon te schieten op elkaar. Snel nadat de agenten er waren werd er een 29-jarige Rotterdammer aangetroffen in de Maliestraat, een zijstraat van de Wapenstraat. Hij lag op de grond tussen geparkeerde auto’s en bleek gewond aan zijn been. De man is overgebracht naar een ziekenhuis waar hij later die dag werd aangehouden. Na onderzoek door agenten in de directe omgeving is in de Maliestraat een vuurwapen in een container aangetroffen. Rechercheurs startten meteen een onderzoek.

Op 10 maart is een tweede verdachte aangehouden en afgelopen dinsdag een derde. Het gaat om twee mannen van 22 en 26 jaar, beiden uit Rotterdam. De eerste twee verdachten zijn inmiddels heengezonden, maar blijven verdachte. De derde verdachte wordt vandaag voorgeleid. De politie gaat verder met het onderzoek en hoopt de vierde verdachte op te sporen.