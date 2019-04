'Smishing': criminelen 'vissen' naar je bankpas via sms

‘Uw bankpas is verouderd en vervalt overmorgen. Vraag uw bankpas geheel gratis aan en voorkom blokkade van uw bankpas via dit webadres…’. 'Met sms-berichten van deze strekking proberen criminelen steeds vaker pinpassen en bijbehorende pincodes in handen te krijgen', zo waarschuwt de politie vrijdag.

'Smishing'

'Slachtoffers van deze vorm van cybercrime worden gevraagd naar hun inloggegevens of pincode. Vervolgens moeten ze de bankpas opsturen naar een willekeurig adres in Nederland', aldus de politie. De criminelen vissen daar de pas uit de bus. Phishing dus in vrij letterlijke zin, in dit geval ‘smishing’ genoemd.

Honderden meldingen

Banken zien de laatste weken een toename in dergelijke meldingen. De politie telt al honderden meldingen. Hoe herken je dit soort nepmeldingen? Ook al zien de berichten er nog zo echt uit, banken vragen nooit om inloggegevens of pincodes van klanten en ze verzoeken nooit bankpassen per post op te sturen.

Zelf controleren

Ontvang je berichten met een linkje dat je niet vertrouwt, dan kun je deze eenvoudig controleren. Via checkjelinkje.nl kun je nagaan of een link ook echt naar een website van een bank gaat. Honderd procent garantie geeft deze controle echter niet, omdat sommige malafide websites pas kortgeleden zijn opgezet.