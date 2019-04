Koningsspelen in Lemmer door koning geopend

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend in Friesland op Christelijke Basisschool De Arke in Lemmer het startsein gegeven voor de zevende editie van de Koningsspelen. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis bekendgemaakt.

'Water drinken'

Dit jaar staat het thema ‘water drinken’ centraal. De koning was aanwezig bij het ontbijt, gaf het startsein en bezocht een aantal sportactiviteiten. Ook minister Bruno Bruins voor Sport was bij de opening aanwezig.

Verbeteren gezondheid leerlingen

Christelijke Basisschool De Arke in ‘waterprovincie’ Friesland heeft 420 leerlingen, zeventien groepen en veertig teamleden. In het schooljaar 2018-2019 heeft de school het vignet ‘Bewegen en sport’ van de Gezonde School behaald; het kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Sport

De Koningsspelen zijn voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan door een feestelijk Koningsontbijt. Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden vormgegeven. De landelijke coördinatie van de Koningsspelen is in handen van de Krajicek Foundation. Samen met de Johan Cruyff Foundation zijn zij de initiatiefnemers van de sportieve dag.

Meer dan 6.000 basisscholen

Ook dit jaar doen ruim 1,2 miljoen leerlingen van meer dan zesduizend basisscholen mee aan de Koningsspelen. Dit zijn basisschoolleerlingen uit Nederland, het Caribisch gebied en Nederlandse scholen in het buitenland.