Vier mannen op heterdaad aangehouden voor plofkraak in Duitse Heiligenhaus

In de vroege ochtend van vrijdag 12 april werden in het Duitse Heiligenhaus twee mannen op heterdaad aangehouden toen ze probeerden een plofkraak te plegen bij een geldautomaat in een bank. Dit meldt de politie vrijdag.

Medeplichtig

Het betreft twee mannen uit Utrecht van 19 en 22 jaar oud. Later werden in Ratingen (D) twee mannen van 19 en 20 jaar uit Utrecht en Zoetermeer aangehouden. Ze worden verdacht van medeplichtigheid bij de poging tot plofkraak.

Professionele plofkrakers

Politie en justitie in Duitsland en Nederland werken al geruime tijd intensief samen in een omvangrijk onderzoek naar een zeer professionele groep plofkrakers. De uit Nederland afkomstige mannen, hadden, voor zover nu bekend, als taak geldautomaten op te blazen om zo toegang te verkrijgen tot het contante geld dat zich in de automaten bevindt. De groepering had afgelopen nacht echter niet in de gaten dat de samenwerkende Duitse en Nederlandse politie hen reeds op het spoor waren.

Heterdaad

Daarbij werd gezien dat één duo vertrok op een scooter naar de bank in Heiligenhaus. Daar aangekomen vernielden ze de toegangsdeur van het bankfiliaal met een moker. Hierop werden de mannen op heterdaad aangehouden door de politie. Het andere duo bleef achter in een fastfoodrestaurant in Ratingen en kon daar worden aangehouden.

Verantwoordelijk voor minstens 8 plofkraken

'Wij gaan er momenteel van uit dat de aangehouden personen voor minstens acht plofkraken als verdachten in aanmerking komen. Op dit moment doorzoeken onze collega’s van de Nederlandse politie de woningen van de verdachten', aldus Frank Hoever, directeur van het Landeskriminalamt Noordrijn-Westfalen. De Nederlandse verdachten worden, naar verwachting, morgen bij de rechter-commissaris voorgeleid.