Bier zonder alcohol wordt steeds populairder

De verkoop van alcoholvrij bier is met ruim 30 procent in 2018 nog veel harder gestegen dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit de zaterdag gepubliceerde jaarlijkse bierconsumptiecijfers van Nederlandse Brouwers.

Speciaalbier

'Speciaalbier zit ook nog altijd in de lift en liet vorig jaar eveneens dubbele groeicijfers zien. Opvallend daarbij is het snel toenemende aanbod van laag-alcoholische speciaalbieren. Deze groei van speciaalbieren en 0.0 zijn de belangrijkste drijvers van de met bijna 3 procent gestegen bierconsumptie in Nederland', aldus Nederlandse Brouwers.

Groei 0.0 bier in volgende versnelling

Afgelopen jaren konden met 17,9 procent (2016), 24,7 procent (2017) al spectaculaire groeipercentages van alcoholvrij bier worden gerapporteerd. In 2018 heeft deze trend een substantiële versnelling ingezet. Sinds 2010 is de consumptie van 0.0 bier ruim vervijfvoudigd. Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers: 'Na al een aantal jaren dubbele cijfers in de plus zou je misschien denken dat de groei wel een keer wat stabiliseert, maar we zien juist een ongekende versnelling met deze stijging van 32,4 procent.' Inmiddels is 1 op de 20 genuttigde biertjes al alcoholvrij.

Ook laag-alcoholische speciaalbieren in opkomst

Nederlandse Brouwers voorspelt dat de trend van bewust genieten hard gaat doorzetten en zich zal vertalen in verdere groei en verbreding van 0.0. Adema: 'We zien ook steeds meer aanbod van alcoholvrije en laag-alcoholische speciaalbieren. Van 0.0 bockbier en IPA, tot weizeners en session IPA rond de 3%. Het wordt voor de consument steeds leuker en gemakkelijker om in die categorie lekkere bieren te proeven. Dit sluit aan bij zowel de trend van het steeds verantwoorder omgaan met alcohol en de dalende alcoholconsumptie, als de populariteit van speciaalbier.'

Consumptie speciaalbier gestegen

De alsmaar toenemende populariteit van speciaalbier komt tot uitdrukking in een met 10,2 procent gestegen consumptie over 2018. 'Steeds meer keuzemogelijkheid in smaak en alcoholpercentage zijn belangrijke drijvers. Speciaalbieren zijn vaak bijzondere streekproducten en ook dat wordt gewaardeerd. Verder is foodpairing met bier in zwang, want daarvoor is het brede smakenpallet van speciaalbieren uitermate geschikt. Allemaal factoren die deze categorie verder doen groeien.', aldus Adema.

Totale biermarkt in de plus

De totale Nederlandse biermarkt stijgt met 2,8 procent. Deze groei is vooral toe te schrijven aan de hiervoor genoemde plussen die 0.0 en (laag-alcoholische) speciaalbieren laten zien. Ook de export nam toe en overstijgt met een aandeel van 60 procent van de totale productie ruimschoots de binnenlandse consumptie. Cees-Jan Adema: 'Ons bier wordt ook in het buitenland gewaardeerd. Van oudsher, als typisch Nederlands, hoogwaardig product. Maar ook als toonbeeld van innovatie en nieuwe smaken. Een combinatie die past bij mondiaal toenemende belangstelling voor speciaalbier.'