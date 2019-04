Dodelijke brand Hilledijk waarschijnlijk aangestoken

De fatale woningbrand aan de Hilledijk in Rotterdam van afgelopen zaterdagmiddag, waarbij een 27-jarige Rotterdammer om het leven kwam, is vermoedelijk aangestoken. Dit meldt de politie die een team van 20 rechercheurs op de zaak heeft gezet maandagmiddag.

Naar beneden gevallen

Even voor 14:00 uur werd melding gemaakt van de brand die vermoedelijk op de eerste etage ontstond. De bewoner van de tweede verdieping probeerde de vlammen via een raam te ontvluchten en viel naar beneden. Op dat moment was er niemand anders in het pand aanwezig. Door de brand en zijn val, raakte de man zwaar gewond. De gezamenlijke inspanning van hulpverleners en publiek mocht niet baten. Het slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart. Uit de eerste resultaten blijkt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. Ook is buurtonderzoek verricht, is met getuigen gesproken en er wordt onder andere gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn.