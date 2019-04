Auto rijdt tankstation binnen

In de nacht van maandag op dinsdag heeft een automobilist zich in de shop van een tankstation langs de A20 geboord. De bestuurder en drie inzittenden zijn aangehouden.

Nadat de auto het pand was binnengereden, sloegen de vier inzittenden gelijk op de vlucht. De politie kon twee verdachten aanhouden die op een parkeerplaats achter het tankstation liepen. Twee andere verdachten werden bij het viaduct op de Laan van Avant-Garde aangehouden.

Het viertal is ingesloten en zal gehoord worden over het incident. Op het moment dat de auto de shop binnen reed waren er geen klanten in de winkel. Er raakte niemand gewond.