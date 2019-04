Man met hamer pleegt overval op snackbar Rotterdam

Rond 21.15 uur rende de overvaller binnen. Een personeelslid was net aan het schoonmaken. De verdachte droeg een bivakmuts en wilde geld hebben. De geschrokken medewerker gaf het geld uit de kassa aan de overvaller. Vervolgens nam hij ook een telefoon mee en rende de zaak uit.

Direct onderzoek gestart

De man van ongeveer 1.70 meter lang ging een bruggetje over in de richting van een park. Toegesnelde agenten startten direct een onderzoek in de omgeving. Er is nog niemand aangehouden.