Drie aanhoudingen voor groepsverkrachting minderjarigen

De verhalen deden al langere tijd de ronde in Rotterdam-West en Schiedam-Oost: een groep jongens zou zich schuldig maken aan groepsverkrachtingen in parkjes, kelderboxen en op andere schimmige plekken. Meerdere meisjes zouden al slachtoffer zijn geworden. Er kwam een aangifte en een onderzoek startte. Uiteindelijk werden vanochtend in Rotterdam-West 3 minderjarigen aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet.