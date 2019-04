Vernieuwde striping voertuigen hulpverleningsdiensten

Het huidige ontwerp van de OOV-striping dateert uit 1993. Inmiddels zijn er folies die het licht vooral ‘s nachts beter reflecteren waardoor de strepen in het donker nog duidelijker zichtbaar zijn. De strepen worden daarnaast tweemaal zo breed en wat hoger geplaatst. Dit sluit beter aan bij het ontwerp van de moderne voertuigen, die ronder en breder van vorm zijn dan oudere modellen. Verder zijn twee kleuren verhelderd. De roodoranje streep van politie en Marechaussee wordt rood, net als van de ambulance, en de Marechaussee krijgt een iets aangepaste tint blauw.

Geleidelijk invoeren

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is afgesproken dat voertuigen bij vervanging de nieuwe strepen krijgen. Het verbeterde ontwerp wordt daardoor geleidelijk zichtbaar in het straatbeeld.

Beschermd ontwerp

Voertuigen van hulpverleningsdiensten moeten opvallend en herkenbaar zijn voor andere weggebruikers. Naast hun zwaailicht of sirene zijn ze altijd herkenbaar aan het eigen kleurgebruik en de strepen. Dit ontwerp is beschermd en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is namens de minister van Justitie en Veiligheid aangewezen om het gebruik te reguleren en controleren.