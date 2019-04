Ambtenaren verspillen tonnen aan privegesprekken met telefoon van overheid

Zij hebben vorig jaar voor tienduizenden euro's privé gebeld en verbruikten ook voor privézaken internetdata. Dat schrijft het AD op basis van een overzicht van integriteitsschendingen bij het ministerie van BZK in 2018, dat in handen is van de krant. Er ontstonden torenhoge rekeningen doordat meer dan 10 amtenaren hun werktelefoon of -tablet gebruikten om te bellen en te internetten in privétijd.

De schade per persoon loot uiteen van 628 euro tot 14.000 euro. Bij een ambtenaar ontstond een schadepost van 211.000 euro. Hij leende in het buitenland de mobiele apparaten vanhet ministerie uit aan familieleden. Bij et zien van deze telefoonnota gingen op het ministerie 'alle alarmbellen af', aldus de krant.