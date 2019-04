Brandwondencentra slaan alarm: partydrug lachgas eist slachtoffers

Voor de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam zijn deze recente ongevallen reden om alarm te slaan. De slachtoffers werden in een brandwondencentrum behandeld voor bevriezingsletsel, dat overeenkomt met diep tweedegraads en derdegraads brandwonden. ‘’Een verontrustende ontwikkeling’’, aldus Ymke Lucas – arts in het Brandwondencentrum Rotterdam van het Maasstad Ziekenhuis. ‘’Zeker gezien het feit dat het festivalseizoen nog moet beginnen en lachgas als partydrug in populariteit toeneemt.’’



‘’Het publiek moet weten dat gebruik van het ogenschijnlijk ‘onschuldige’ lachgas kan leiden tot levenslange littekens door bevriezingsletsel.’’, vertelt Ymke Lucas. ‘’In het Brandwondencentrum Rotterdam alleen al hebben we binnen zeer korte tijd meerdere patiënten binnen gekregen na een ongeval met lachgas. Allen hadden ernstige verwondingen aan de binnenzijde van hun bovenbenen. Het bevriezingsletsel wordt veroorzaakt door het klemmen van de tank met lachgas tussen de benen tijdens het bijvullen van de ballonnen. Na het inademen van het lachgas raakt men tijdelijk in een korte sterke roes en ligt de pijngrens hoger. De gebruikers hebben niet door dat de tank tussen hun benen zo koud wordt dat het letterlijk invriest in de huid en diepe wonden veroorzaakt.’’

Het gebruik van de partydrug lachgas is door de gemakkelijke verkrijgbaarheid populair onder jongeren. Dat het kan leiden tot bevriezing van de longen en een zuurstoftekort in de hersenen is al langer bekend. Maar onbekend is het grote risico op het oplopen van ernstig bevriezingsletsel. Jongeren gebruiken nu tanks van meer dan 2,5 liter. Dat maakt het risico op bevriezing groot.



Gevaar partydrug lachgas onderschat

De brandwondencentra schrikken van de plotselinge toename van deze ongevallen en willen nieuwe slachtoffers voorkomen. De slachtoffers, veelal tieners en twintigers, zijn nog jong en beseffen niet wat de gevaren zijn. Met de vele festivals in het vooruitzicht deze zomer, is de verwachting dat het aantal slachtoffers nog flink zal toenemen. De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft na de eerste signalering van meerdere slachtoffers met ernstig bevriezingsletsel melding gemaakt bij de toezichthoudende instanties Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.