Ruim 100 kilo MDMA vernietigd

De bestuurder parkeerde op de parkeerplaats bij de Wouwse Tol waar agenten hem om zijn papieren vroegen.

De man overhandigde zijn rijbewijs, maar kon geen kentekenbewijs van het voertuig tonen. De agenten vroegen vervolgens toestemming om in de auto te zoeken naar het chassisnummer, om zo hun controle te kunnen afmaken.

Verborgen ruimte

In de achterbak van de auto ontdekten de agenten vervolgens een verborgen ruimte die, na een eerste blik, gevuld was met boodschappentassen met mogelijk MDMA-kristallen. De auto is meteen in beslag genomen en de bestuurder, een 56-jarige man uit Berghem, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal de man vandaag verder gehoord gaan worden.

De auto is grondig onderzocht door de politie. In de auto troffen de agenten in totaal twee verborgen ruimtes aan. In die ruimtes stonden acht grote boodschappentassen die gevuld waren met MDMA-kristallen. In totaal ging het om ruim 114 kilo. Het spul is getest op het politiebureau, maar er zal nog onderzoek gepleegd gaan worden door het NFI om achter de exacte samenstelling te komen. De aangetroffen drugs zullen verder worden vernietigd. De aangehouden verdachte zit nog vast.