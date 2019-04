Scholier (17) ontwikkelt platform voor hobbybakkers: Gebakplaats

Heel Utrecht hobbybakt! Bakken is populair in Nederland. Ook in Utrecht zijn er heel veel hobbybakkers. Bakmuts op, muziekje aan en bakken maar! Voor vele Nederlanders is er niets rustgevender dan bakken in hun vrije tijd. Appeltaarten, cupcakes en brownies worden regelmatig gebakken, maar sommige hobbybakkers maken ook de prachtigste verjaardagstaarten, bruiloftstaarten en geboortetaarten voor vrienden en bekenden. Niet voor niets is Heel Holland Bakt enorm populair en groeit het aantal lokale bakwedstrijden gestaag. Hoe leuk zou het zijn als deze enthousiaste hobbybakkers hun bakkunsten zouden kunnen aanbieden aan een groter publiek zodat iedereen kan meegenieten van hun bakkunsten.

Een nieuw bakplatform

Met deze gedachte in zijn achterhoofd heeft een 17-jarige vwo-leerling uit De Bilt recent het initiatief genomen voor een nieuw platform "Gebakplaats". Dit is een landelijk platform waar hobbybakkers hun producten aan kunnen bieden aan mensen uit de buurt die op zoek zijn naar gebak. Intussen hebben zich al meer dan 75 hobbybakkers uit alle provincies aangemeld en zijn de eerste taarten al verkocht. Ook uit de provincie Utrecht zijn intussen al een heel aantal hobbybakkers op de website te vinden die hun thuisgebakken heerlijkheden aanbieden. Het aanbod is enorm variërend: aardbeien- en notensloffen, slagroomtaarten, schuimtaarten, stroopwafeltaarten, koffiekoeken en cheesecakes worden aangeboden. Dus heeft u gebak nodig voor een speciale gelegenheid of heeft u gewoon zin in iets lekkers en wilt u eens wat anders dan een taart van de supermarkt en zonder houdbaarheidstoevoegingen, kijk dan eens op Gebakplaats wat de hobbybakkers in uw buurt u te bieden hebben.

Gebak op maat

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen bij de hobbybakker voor het op maat laten maken van een taart voor een speciale gelegenheid: Heeft u een kinderverjaardag in een bepaald thema, of zoekt u een bruidstaart geheel naar uw eigen wensen, een speciale geboortetaart of een gender reveal taart, op Gebakplaats vindt u hobbybakkers die dit graag voor u bakken. Ook eventuele dieetwensen kunt u met de hobbybakker bespreken.

Nog meer hobbybakkers gezocht

Het platform is nog steeds op zoek naar nieuwe bakkers. Alle hobbybakkers zijn welkom, van de beginnende tot de zeer ervaren hobbybakker. Als u het leuk vindt om af en toe uw gebak te verkopen of op verzoek een speciale taart voor iemand te bakken, meld u dan aan. Gebakplaats is geheel gratis en vrijblijvend en als u even geen tijd hebt om te bakken kunt u makkelijk uw advertenties tijdelijk pauzeren.