Meldpunt kuikentjesmisbruik krijgt al 50 meldingen binnen

Het meldpuntkuikentjesmisbruik.nl heeft in korte tijd al ruim 50 meldingen binnen gekregen van kuikentjesmisbruik. 'Wij vrezen echter dat dit slechts het topje van de ijsberg is', zo laat het meldpunt donderdag weten.

Paasdecoratie

De meldingen waar het kuikentjesmisbruik plaats vind betreffen o.a. scholen, verzorgingshuizen, tuincentra, kinderboerderijen, kinderopvangen, dierenwinkels, een kapper, een benzinepomp en andere winkels. Een bedrijf in Tilburg (rond 12.00 uur) en een bedrijf in Alphen aan de RIjn (rond 14.00 uur) zullen vandaag persoonlijk van de 10 jarige dierenvriendin Yael namens het meldpuntkuikentjesmisbruik.nl de brandbrief overhandigd krijgen. Het meldpunt hoopt dat deze beide ondernemers door de brandbrief en een goed gesprek tot het inzicht komen dat het niet goed is om kuikens als paasdecoratie en voor vermaak te misbruiken. Het meldpunt is bereid om de kuikens op te vangen en hen een mooi lang leven te geven wanneer de kapperszaak en de benzinepomp besluiten in de toekomst geen kuikens meer te misbruiken.

Brandbrief

Alle andere binnen gekomen meldingen hebben al een brandbrief gekregen, waar wisselend op werd gereageerd. Zo vond een schooldirecteur van een basisschool het zijn zaak of hij de kuikens nadien dood maakt of aan een dierentuin geeft als voedseldier en besloot zorgcentrum De Eikelaar in Udenhout in de toekomst geen kuikens meer tentoon te stellen. Het zorgcentrum schreef dat ze na het lezen van de brandbrief snapte dat er door hen (met de beste bedoelingen) te gemakzuchtig een kast geplaatst was met kuikens.

'Moederkloek'

Welkoop haalde de kuikens uit een aantal van zijn 149 filialen en liet in de media weten dat het meldpunt past in deze tijd waarin mensen meer begaan zijn met het lot van dieren. Tuincentra Groenrijk daarentegen gaf een persbericht uit dat zij de kuikens met een moederkloek hielden onder het mom van verduurzaming, alleen was er nergens in de filialen een moederkloek bij de kuikens te bekennen.

Dierenpolitie

Het meldpuntkuikentjesmisbruik.nl zal in een aantal gevallen de dierenpolitie op de hoogte stellen van kuikentjesmisbruik en zal ook in een aantal gevallen bij de NVWA een verzoek indienen tot handhaving. Het gaat hier o.a. om meldingen die binnen waren gekomen van een Montesorischool in Eindhoven die de kuikens na de meivakantie zou gaan verloten en een aspergeboerderij in Hoorn die een kuikenknuffelmiddag organiseert. Het meldpuntkuikentjesmisbruik.nl is een initiatief van Comité Dierennoodhulp en Een DIER Een VRIEND en wordt ondersteund door Stichting Rechten voor al wat leeft, Red een Legkip, Stichting Dierennood, Akka’s Ganzenparadijs, Zwerfkip & Zo, Animal Rights en VeggieSquad.