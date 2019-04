Waterlekkage één van de meest voorkomende schades in huis

Rookmelders, extra sloten op de voor- en achterdeur en anti-inbraakstrips zijn veelgebruikte methodes om huizen te beveiligen. Uit cijfers* van de ANWB blijkt echter dat lekkage in huis twintig keer vaker voorkomt dan diefstal en dertien keer vaker dan brand. ANWB leden maken zich het meest zorgen over inbraak of brand in huis en vragen buren om een oogje in het zeil te houden als zij van huis zijn.

Vanaf vandaag is het mogelijk om via een smartphone je huis in de gaten te houden. De ANWB introduceert namelijk de Veilig van Huis Woonverzekering, een combinatie van een inboedel- en opstalverzekering, veiligheidspakket en diensten van de ANWB Alarmcentrale. Gebruikers houden zo op afstand controle over hun huis.

De onverwachte boosdoener

ANWB leden maken zich het meest zorgen over inbraak (58%) of brand (26%) in huis en vragen vaak buren om een oogje in het zeil te houden als ze van huis zijn. Rookmelders (80%), dievenklauwen (60%) en beveiligde ramen (62%) zijn populair als maatregel, maar slechts 8% heeft een watersensor in huis. Uit cijfers van de ANWB blijkt echter dat waterschade in huis vaker voorkomt dan diefstal of brand;

“Jaarlijks krijgen wij ruim 900 meldingen van lekkage. Dit maakt het één van de meest voorkomende schades in huis. Om schades snel te signaleren of te voorkomen hebben wij het Veilig van Huis pakket ontwikkeld. En mocht er schade zijn dan kunnen klanten vanuit de app direct een noodreparatie inplannen. Zo helpen we klanten om met een gerust hart van huis te gaan ”, legt Klaas Kregel, woordvoerder van de ANWB, uit.

Indien één van de sensoren een mogelijke schade of inbraak signaleert krijgen klanten een melding in de app. Deze melding wordt opgevolgd door een SMS , geautomatiseerd telefoongesprek en uiteindelijk een telefoontje vanuit de ANWB Alarmcentrale. Mocht het niet lukken om de verzekerde te bereiken wordt contact gezocht met één van de contactpersonen die vooraf door de verzekerde zijn opgegeven.